Dünya Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!
Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İşgalci ABD, Venezuela’da gerçekleştirdiği kanlı askeri müdahalenin ardından insanlık onurunu ayaklar altına alan paylaşımlara imza attı. Devlet Başkanı Maduro’yu alıkoyan haydut devletin Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan İran ve Rusya’ya tehdit mesajı yayınladı. Farsça ve Rusça hesaplar üzerinden "Trump ile oyun oynama" mesajı paylaşarak küresel zorbalığını bir kez daha tescilledi.

Dünyanın gözü önünde bağımsız bir devlete saldıran sömürücü ABD, diplomasinin bittiği noktayı "çete" jargonuyla ilan etti. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rusça yayın yapan resmî hesabından, Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Maduro ve eşinin alıkonulduğu işgal görüntülerini izlerken çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafın üzerine "Trump ile oyun oynama" notunu düşen küresel haydutlar, "Başkan Trump bir icraat adamı. Bilmiyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz" diyerek Rusya ve tüm dünyaya gözdağı vermeye kalkıştı. 3 Ocak'ta Caracas'ta sivil ve askeri tesisleri bombalayarak başlayan bu aşağılık operasyon, ABD’nin devlet ciddiyetinden uzak, bir sokak çetesi edasıyla hareket ettiğini bir kez daha kanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile "oyun oynama" mesajı verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketine ait olup Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulduğu askeri müdahaleyi izlerken çekilmiş bir fotoğrafa yer verdi.

Görselde "Trump ile oyun oynama" ifadesine yer verilirken paylaşımda da "Başkan Trump bir icraat adamı. Bilmiyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz." denildi.

ABD’NİN VENEZUELA’YA HAYDUT OPERASYONU

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

1
Yorumlar

Ali

Ayıdan post Hayduttan dost olmaz diyoruz
