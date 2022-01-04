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Dünya Devlet Başkanlığı konutunda geyik saldırdı: 1 ölü
Dünya

Devlet Başkanlığı konutunda geyik saldırdı: 1 ölü

Paraguay'da Devlet Başkanlığı konutunda bulunan geyiğin saldırısına uğrayan bir muhafızın yaşamını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 21:58:00 -
Devlet Başkanlığı konutunda geyik saldırdı: 1 ölü

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanlığı konutundaki bir geyik, muhafız olarak görev yapan 42 yaşındaki Victor Cesar Isasi Flecha'ya saldırdı.

Muhafıza geyik saldırdı

Aldığı darbeler sonucu yaralanan Flecha, olaya şahit olan diğer muhafızların yardımıyla tıbbi müdahale yapılması için askeri hastaneye götürüldü. Göğsünde açık yaralar oluşan Flecha'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen solunum yetmezliği ve kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer Flecha’nın ölümüne yol açan geyiğin hediye olarak verilen Hindistan kökenli benekli bir geyik olduğunu açıklarken, konutta bu tür bazı hayvanların bakıldığını ve konuta ait yerleşkenin bir bölümünde bu hayvanların serbestçe dolaştığını belirtti.

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