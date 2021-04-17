Devlet Başkanı'na suikast girişimi! Arkasında kimin olduğunu açıkladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine ve çocuklarına yönelik suikast girişimi hazırlığında olan bir grubun gözaltına alındığı, ABD istihbaratının eylemle alakalı olduğunu belirtti.

Lukaşenko, "Bir grup gözaltına aldık, tüm bunları nasıl planladıklarını gösterdiler, ardından dış istihbarat servislerinin çalışması olduğunu açık bir şekilde tespit ettik, büyük olasılıkla CIA, FBI olabilir, Amerikalılardan tam olarak kimin çalıştığını bilmiyorum. Minsk'e gelip orada devlet başkanına ve çocuklarına yönelik bir suikast girişimi düzenlemek istediklerini öğrendik" diye konuştu.

Saldırganların planında ‘gelişmeye göre ya birinci, ya da ikinci çocuğu rehin almak’ olduğuna dikkat çeken Lukaşenko, bu amaçla Gomel bölgesinde bir mahzenin hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Belarus lider, "Aslında hayret ettiğim başka bir şey var. Amerikalılar neden böyle davranıyor? Sonuçta devlet başkanını ortadan kaldırma talimatını, üst düzey siyasi yönetimin dışında hiç kimse veremez, bunu unutmayın. Özel servisler değil, sadece onlar" ifadelerini kullandı.

FSB, Lukaşenko’ya yönelik komplonun ayrıntılarını açıklığa kavuşturdu

FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, 9 Mayıs'ta Minsk'te askeri darbe ve Belarus Devlet Başkanı’nı fiziki olarak ortadan kaldırmayı planlayan ABD ve Belarus çifte vatandaşlığı bulunan Yuriy Zenkoviç ve Belaruslu Aleksandr Feduta’nın Moskova'da gözaltına alındığı duyuruldu.

İlgili açıklamada, "FSB, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi ile birlikte gerçekleştirdikleri özel operasyonda ABD ve Belarus Cumhuriyeti çifte vatandaşlığına sahip Yuriy Leonidoviç Zenkoviç ve Belarus Cumhuriyeti vatandaşı Aleksandr Yosifoviç Feduta’nın yasadışı faaliyetlerini önledi. Bu kişiler, yerli ve Ukraynalı milliyetçilerin katılımıyla daha önce işlenmiş ‘renkli devrim’ senaryosuna göre Belarus'ta askeri darbe, ayrıca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun fiziki olarak ortadan kaldırılmasını planlıyordu" ifadelerine yer verildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Belarus ortaklardan alınan bilgiye göre Zenkoviç ve Feduta, Messnger’lardan birinin özel sohbetler bölümünde, Belarus'ta silahlı ayaklanma planı ile ilgili tartışma düzenledi ve Belarus Silahlı Kuvvetleri’nden muhalif generallerle Moskova'da şahsen görüşme yapmaya karar verdi.

ABD ve Polonya’da bulunduğu istişareler sonrasında Zenkoviç, Moskova’ya geldi, görüşme, başkentteki restoranlardan birinin ofisinde gerçekleşti, görüşmede komplocular ‘Belaruslu generallere’, planlarının başarılı bir şekilde uygulanması için, ülkedeki tüm üst düzey yetkililerin fiziki olarak ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bu kişiler, halka çağrılarının yayınlanması için radyo ve televizyon kurumlarının işgali, başkentteki mevcut hükümete sadık olan iç ordu birliklerinin ve çevik kuvvet polis birimlerinin bloke edilmesi dahil olmak üzere, askeri darbe planını ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu. Güvenlik güçlerinin ve kolluk kuvvetlerinin eylemlerini zorlaştırmak için Belarus’un enerji sisteminin tamamen kapatılmasına hazırlık yapılıyordu, aktif aşamaya bazı silahlı oluşumların geçmesi öngörülüyordu.”

Nihai hedefin Devlet Başkanı koltuğu boşaltılarak anayasal düzenin değiştirilmesi ve ülke liderliğinin ‘Ulusal Uzlaşma Komitesine’ aktarılması olduğu kaydedilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:

“Muhaliflerin askeri darbe tarihi olarak Minsk'te Zafer Geçidi Töreni'nin yapıldığı 9 Mayıs’ı seçmeleri dikkat çekicidir. Toplantı belgelendikten sonra komplocular Rus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı ve Belaruslu ortaklara teslim edildi.”