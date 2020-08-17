Devlet Başkanı protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun ben tek başımayım siz kalabalıksınız

Belarus'da 26 yıldır Devlet Başkanlığı yapan Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde oyların yüzde 80'den fazlasını alarak yeniden devlet başkanı seçildi.

Seçimlerin hileli olduğunu açıklayan muhalefet protesto için sokaklara çıkınca, polis ve göstericiler arasında sert çatışmalar yaşandı.

Avrupa Birliği ülkeleri protestocuların haklarına çağrı duyulması gerektiğini açıklarken, Lukaşenko muhalefete ve Avrupa'ya meydan okudu.

Bugün bir dizi ziyaretlerde bulunan Lukaşenko, bir fabrikada grev yapan ve "git buradan" sloganları atan işçilerin üzerine yürüdü.

Lukaşenko işçilere, Sizi dövmeyeceğim ancak provokasyon yaparsanız bu meseleyle acımasızca ilgilenirim, Erkek olun sizler kalabalıksınız. Ben tek başımayım diyerek işçilere meydan okudu.