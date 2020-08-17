  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Devlet Başkanı protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun ben tek başımayım siz kalabalıksınız

Belarus'da tartışmalı seçim sonrası protesto gösterileri devam ederken Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko protestocuların üzerine yürüyerek, "Erkek olun ben tek başımayım siz kalabalıksınız." diyerek meydan okudu.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 22:07:00 -

Belarus'da 26 yıldır Devlet Başkanlığı yapan Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde oyların yüzde 80'den fazlasını alarak yeniden devlet başkanı seçildi.

Seçimlerin hileli olduğunu açıklayan muhalefet protesto için sokaklara çıkınca, polis ve göstericiler arasında sert çatışmalar yaşandı.

Avrupa Birliği ülkeleri protestocuların haklarına çağrı duyulması gerektiğini açıklarken, Lukaşenko muhalefete ve Avrupa'ya meydan okudu.

Bugün bir dizi ziyaretlerde bulunan Lukaşenko, bir fabrikada grev yapan ve "git buradan" sloganları atan işçilerin üzerine yürüdü.

Lukaşenko işçilere, Sizi dövmeyeceğim ancak provokasyon yaparsanız bu meseleyle acımasızca ilgilenirim, Erkek olun sizler kalabalıksınız. Ben tek başımayım diyerek işçilere meydan okudu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler
Gündem

Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mısır ile Yunanistan arasında yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı...
Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu
Gündem

Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu

Gazeteci Taha Dağlı, bugünkü yazısında ABD Başkan adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği skandal sözlerle ilgili ..
İşte hazımsızlıklarının perde arkası! Türkiye'nin devreye girmesi planlarını altüst etti
Gündem

İşte hazımsızlıklarının perde arkası! Türkiye'nin devreye girmesi planlarını altüst etti

Prof. Dr. Kemal İnat, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki saldırgan tavrıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Ma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı