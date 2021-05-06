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Dünya Devlet başkanı Çin'in bağışladığı aşıları geri gönderiyor
Dünya

Devlet başkanı Çin'in bağışladığı aşıları geri gönderiyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in bağışladığı Filipinler'de henüz kullanımına onay verilmeyen Sinopharm koronavirüs aşılarını geri almasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:19:00 -
Devlet başkanı Çin'in bağışladığı aşıları geri gönderiyor

BBC'nin haberine göre, Filipinler'de henüz kullanımına onay verilmeyen Sinopharm'ın Kovid-19 aşısını uygulattığı için eleştirilen Devlet Başkanı Duterte, Çin'den, bağışladığı 1000 doz aşıyı geri almasını talep etti.

Duterte, ülkede henüz onaylanmayan Kovid-19 aşısının kullanımının riskli olduğu eleştirilerini kabul ederek üzgün olduğunu dile getirdi.

Doktorların, Kovid-19 aşısı olmasını tavsiye ettiğini belirten Duterte, kendisine uygulanan Sinopharm aşısının, aşıya ilgili makamlardan onay alınmadan insani nedenlerle hastalarda kullanıldığı durum kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Filipinler basınında çıkan haberlere göre Duterte, onaylanmamış aşıyı uygulatmanın tehlikeli olduğunu kaydederek "Adımlarımı takip etmeyin." ifadesini kullandı.

Filipinler'de, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile Çinli Sinovac şirketinin aşısı uygulanıyor.

Duterte, 4 Mayıs'ta Çin şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşısını yaptırmış, uzun süredir bu aşıyı beklediğini söylemişti.

Güneydoğu Asya'da virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Filipinler'de, son 24 saatte 6 bin 637 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 80 bin 172’ye ulaştı.​​​​​​​

Son 24 saatte virüse bağlı 191 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölü sayısı 17 bin 991'e yükseldi.

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