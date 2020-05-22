Devlet Bahçeli'nin 'vekil transferi' önerisi sonrası AK Parti'den ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne yapılacak vekil transferinin önünün kapanması için yaptığı öneriye ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir seçime katılmaları için Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği vereceklerini söylemesi sonrası sert açıklamalarda bulunarak vekil transferinin engellenmesi için öneride bulunmuştu.
AK Parti'den açıklama geldi
Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP lideri Bahçeli'nin önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Turan, "Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok" dedi.