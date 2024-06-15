Devlet Bahçeli'nin Türkiye'yi sarsan o çıkışı sonrası Ahmet Hakan'dan olay sözler: Harika, cuk, şahane

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında Okan Müderrisoğlu'nun Devlet Bahçeli hakkında yaptığı yorumları değerlendirdi. Müderrisoğlu'nun yazısındaki "Ayrılsak da beraberiz" ifadesinin çok yerinde olduğunu belirten Hakan, Bahçeli'nin bu sözlerle hem parti içindeki durumu hem de ittifak ilişkilerini özetlediğini vurguladı. Ahmet Hakan, bu ifadenin Bahçeli'nin pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Dünkü Sabah’ta Okan Müderrisoğlu’nun yazısının başlığı şöyleydi:

*

“Devlet Bey ‘Ayrılsak da beraberiz’ mi dedi?”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

Okan Müderrisoğlu, Devlet Bahçeli’nin tartışılan, yorumlanan çıkışıyla ilgili olarak bu zamana kadar yapılmış en enfes saptamayı yapmış.

Harika. Cuk. Şahane.

*

“Ayrılsak da beraberiz” diyorsun ve iki kelimeyle her şeyi ama her şeyi çok iyi açıklıyorsun."