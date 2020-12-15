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Gündem Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan cevap
Gündem

Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan cevap

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Parti'den olumsuz yanıt geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:37:00 -
Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgâhıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır. Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur" sözleriyle HDP'nin kapatılması çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli'nin çağrısına Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'den cevap geldi.

NTV canlı yayınında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi. Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik"

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Yorumlar

Kadir

Dünya konoktúrune uymaz gereksiz yere büyük tepki çekeriz tamam Numan kurtuluşun açıklamasına gerek var mıydı .Bahçeli'nin muhakemesinin ayrıntılara vukufiyetinin cesaretinin yarısından azı ancak numan da vardır boyu var posu var o kadarda kendini korlestiren bir gururu var hdp ye öyle bir korku vermek gerekiyorken hdp yı pişpişlamak ona mı kalmış
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özkan

Kapatın yok edin!!!
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