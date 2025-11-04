Devlet Bahçeli’den yüzüklü mesaj: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm!

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Grup Toplantısında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin parmağındaki yüzük dikkatleri üzerine çekti.

Yüzüğün üzerinde yer alan “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm” (Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah’a aittir) ifadesi Bilge Liderin “sabır ve tevekkül” mesajı olarak da yorumlandı.

Kare formdaki yüzükte yer alan dua kûfî hat sanatı ile işlenmişti.

Bahçeli’nin bu tercihi, kamuoyuna “metanet, kararlılık ve sabır” vurgusu olarak değerlendirildi.