Devlet Bahçeli'den yüzüklü mesaj: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm!
Devlet Bahçeli'den yüzüklü mesaj: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TBMM Grup Toplantısı’nda üzerinde “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm (Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah’a aittir)” yazan yüzükle çıktı. Bilge Lider Bahçeli’nin yüzük ile kamuoyuna ‘sabır’ mesajı verdiği de iddia edildi.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Grup Toplantısında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin parmağındaki yüzük dikkatleri üzerine çekti.

Yüzüğün üzerinde yer alan “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm” (Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah’a aittir) ifadesi Bilge Liderin “sabır ve tevekkül” mesajı olarak da yorumlandı.

Kare formdaki yüzükte yer alan dua kûfî hat sanatı ile işlenmişti.

Bahçeli’nin bu tercihi, kamuoyuna “metanet, kararlılık ve sabır” vurgusu olarak değerlendirildi.

