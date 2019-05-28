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Devlet Bahçeli'den 'Pençe' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "MHP, 'Pençe Operasyonu'nu önşartsız desteklemektedir." dedi.

28 Mayıs 2019 Salı 18:10
Devlet Bahçeli'den 'Pençe' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "MHP, 'Pençe Operasyonu'nu önşartsız desteklemektedir." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:10
  1. Devlet Bahçeli
  2. MHP

YORUM YAZ

  • aczacz9 sa önce
    9 kişiyi öldürmek için devasa operasyonlardan bıktık; hiç olmazsa 90 kişi öldüreydiniz be kardeşim! (900 kişiden hiiiiç mi, hiç ümidim yok!)
  • Mehmet Kara ÇalışMehmet Kara Çalış9 sa önce
    Demirtaş'a ve onun çizgisine gönül vermiş devşirmelere de bu millet 23 Haziran'da pençesini vuracak.
  • MuratMurat9 sa önce
    Hain aponun avukatıyla görüşmesi gibi mi önşartsız.Birde utanmadan vatan millet Sakarya edebiyatı yapıyorsun.Ruh ikizinizi bulmuşsunuz Tayyip ve sen her gün bir yöne savrulur bide akıl verin.çozüm süreci diye PKK'yı Suriye'ye koridor açıp yerleştirin sonrada hikaye yazın.Yemez.
  • Bünyamin D.Bünyamin D.12 sa önce
    Allah ordumuzu muzaffer kılsın.

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