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Gündem Devlet Bahçeli'den öğretmenlere kadro çağrısı
Gündem

Devlet Bahçeli'den öğretmenlere kadro çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öğretmenlere kadro çağrısında bulunarak "Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz budur" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 17:04:00 -

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlere kadro çağrısında bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmen cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, kendimizi ve çevremizi aramanın rehber pırıltısıdır. Öğretmen gerçekte ona yakın olan ve öğrencilerini doyuran, başı boş hareketlerine çekidüzen veren, seven, sevdiren, iyiyi öğretendir. Öğretmen herkese çöldeki membağ suyudur. Öğretmen milletimizin en kudretli gücüdür. Öğretmenin hayatı, ailesi ve öğrencileri arasında olmak üzere 2 kol halinde akış halindedir. Bizim geleceği hiçe saymaya ne hakkımız, ne haddimiz vardır. Öğretmenlere hangi hakları versek, ne yapsak helal olsun diyorum. Üzerimize düşen ne ise yapmanın sözünü mertçe veriyorum. Öğretmenlik kanunu çok ciddi kazanımdır.

Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz budur."

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