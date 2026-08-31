250 araç kayıp 1.9 milyon üyenin verileri kopyalandı... Hem yalancılar hem talancılar

Değişim sloganıyla ana muhalefet partisinini ele geçiren Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel, önce belediyeleri talan ettiler, ardından “mutlak butlan” kararını bahane ederek CHP’yi böldüler. Milletvekillerinin büyük bölümünü koparması yüzünden CHP ana muhalefet partisi statüsünü kaybetti. Ardından Yeni Parti’yi kuran ekibin CHP’nin demirbaşlarını, araçlarını ve sosyal medya hesaplarını da talan ettiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski yöneticilerin il ve ilçe binalarındaki demirbaş eşyaları götürdüğü ve binalara zarar verdiği iddiaları üzerine hukuki süreç ve envanter tespiti talimatı verdi.

KAPTIKLARINI AŞIRMIŞLAR

Kılıçdaroğlu, tüm il ve ilçe teşkilatlarında bulunan teknik ekipman, mobilya ve demirbaşların resmi kayıtlarla karşılaştırılması istendi. İzinsiz demirbaş götüren veya binaları tahrip eden eski yöneticiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması talimatını da verdi. CHP Genel Merkezi’nde, maddi hasar boyutu ve kayıpların maliyeti netleştirildikten sonra davalar açılması planlanırken, teşkilat binalarındaki eşyaların yanı sıra CHP’ye ait 250 aracın akıbetinin de belirsiz olduğu ortaya çıktı. Yeni Parti ekibinin genel merkezden ayrılmadan önce yaklaşık 1,9 milyon üyenin kişisel verilerini kopyaladığı ve resmi sosyal medya hesaplarına el koyduğu da biliniyor.

TARİHTE BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEDİ

Yaşanılanları Akit’e değerlendiren eski Bakanlardan CHP’li duayen siyasetçi Mehmet Sevigen, şunları söyledi: “Partiler de devlet kurumları gibidir, malları yetim hakkıdır. Halkın, milletin, vatandaşın parasıdır. Ha devletin malını talan etmişsin, ha herhangi bir siyasi partinin malını. Farkı yoktur. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey görülmedi. Bazı arkadaşlar bilgisayarları, arabaları, masaları, demirbaş eşyaları, götürmeyi kâr zannediyorlar. Ama onların arkasında binlerce emeğin olduğunu, alın terinin olduğunu, fakir fukaradan, asgari ücretlilerden toplanan vergilerden alındığının farkında değiller. Tarihimizde böyle bir şey yoktu. Maalesef kendilerine ‘Değişimci’ diyenler, bütün gelenekleri bozdu. Düyun-u Umumiye’nin borcunu ödemiştir bu parti. Bize her şeyi söylerler; ‘yönetemezler’, ‘komünist’, ‘solcu’ derlerdi ama ‘bunlar yetim hakkı yemez, yedirmez’ diye bakarlardı. Maalesef Özgür ve Ekrem Bey’in arkadaşları bu güzel geleneğimizi yok ettiler. Yeni Partili arkadaşların götürdüğü demirbaşlara ilişkin şimdi envanterler çıkarılıyor. Eksik olanlar için davalar açılıyor. Hatta İstanbul’da Gürsel Tekin Bey avukatlara talimat vermiş araçlarla ilgili. Önümüzdeki günlerde bunlar ortaya çıkar diye düşünüyorum ben de. Parti tarihine de kara leke olarak geçecek. Bundan daha büyük suç mu olur? Bu bırak siyasi partililiği, bu insanlığa bile sığmaz. CHP bir miras değil, bir emanet. Yani CHP geçmişte ne kadar sarsıntılara uğrarsa uğrasın ayakta kalmıştır. MHP de ayakta kalmıştır, Erbakan’ın Milli Görüş’ü de öyle... Üç ideoloji vardır ayakta kalan. Bunlara hiçbir şey olmaz. Göreceksiniz yarın birgün bu ayrılıp giden İYİ Parti’deki arkadaşlar, milletvekillikleri, belediye başkanlığı adaylıkları yavaş yavaş gündeme geldiği anda hepsi tekrar kendi yuvalarına, CHP’ye döneceklerdir. Çok kısa sürede görürüz.”

HIRSIZLIKTAN ZİYADE İHANET

CHP’li Avukat Mehmet Yıldırım da şunları dile getirdi: “Partiyi ele geçirmek işin rüşvet ağı kuranların partiden ayrılırken de çalmaları normaldir. Allahtan partide kalmadılar. Bunlar, 250 araç ile talan edilen eşyalar ile ilgili de hiç bir açıklama yapmadılar. Suçu kabullenmenin sessizliği içindeler. Bunlar zaten planlarını başından beri çalmak üzerine kurmuşlardı. Başkanın koltuğunu çaldılar, belediyelerde halkın parasını çaldılar, giderken de partiden çalarak gittiler. Aslında hırsızlıklarının tescili bu durum. Ama inanın en masum suçları çalmak. Vatana ihanet içindeler. Ayrıca da Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı bir biçimde parti üye listelerimizi de çalıp gittiler. Aslında o kadar suç işliyorlar ki. Amaçları düzeni bozmak ve halen yaptığım suç duyurusunun sonuçlanmamış olmasından üzüntü duyuyorum. Özgür Özel derhal tutuklanmalı. Bakın Kuriş olayı patlak verdi, ardından Melih Gökçek’i ortaya attılar. Bunlar Özgür Özel’e destek amacıyla yapılmış Alman istihbaratı BND çalışması. Açık ve sarih bir durum. Hırsızlık, çalmak inanın en hafif suçları bunların.”