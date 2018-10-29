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Devlet Bahçeli'den flaş Melih Gökçek açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Melih Gökçek ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur, MHP'ye şeref kazandırır." dedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:00
Devlet Bahçeli'den flaş Melih Gökçek açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarına yanıt verdi.

"MHP'ye şeref kazandırır''

MHP lideri Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin ''Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır'' dedi.

"İstanbul'da bir sürpriz olabilir"

İstanbul ile ilgili sorulan soruya ise Bahçeli;

"MHP her ilde her seçim çevresinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı. Arkadaşlarımız Türkiye genelinde aday çalışması yapmaktadır. İstanbul'da bir sürpriz olabilir"

Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:00
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Devlet Bahçeli
  4. Melih Gökçek
  5. MHP

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