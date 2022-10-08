Devlet Bahçeli'den flaş çıkış! “Bunu yapacağız” deyip duyurdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi hayırlı bir teşebbüstür, Meclis'te destek vereceğiz" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu açılışında soruları yanıtladı.
"Erken seçim tartışmaları yersiz"
Bahçeli, erken seçim tartışmalarına dair "Haydi seçime gidiyoruz desek. 6'lı masanın adayları yok. Adayların olmadığı yerde gürültünün manası yok" dedi.
"Yeni anayasaya ihtiyaç var"
Bahçeli, "Başörtüsünün yeniden tartışılması üzücü olmuştur. Yeni anayasaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.