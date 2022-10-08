  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Devlet Bahçeli'den flaş çıkış! “Bunu yapacağız” deyip duyurdu
Siyaset

Devlet Bahçeli'den flaş çıkış! “Bunu yapacağız” deyip duyurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi hayırlı bir teşebbüstür, Meclis'te destek vereceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 13:53:00 -
Devlet Bahçeli'den flaş çıkış! "Bunu yapacağız" deyip duyurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu açılışında soruları yanıtladı.

"Erken seçim tartışmaları yersiz"

Bahçeli, erken seçim tartışmalarına dair "Haydi seçime gidiyoruz desek. 6'lı masanın adayları yok. Adayların olmadığı yerde gürültünün manası yok" dedi. 

"Yeni anayasaya ihtiyaç var"

Bahçeli, "Başörtüsünün yeniden tartışılması üzücü olmuştur. Yeni anayasaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu. 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TC Bursa

Senin yapacağın en hayırlı iş, siyaseti birakman olur.

Grafeni Çaktılar

Bu mecliste komple yeni bir anayasanın çıkarılması mümkün değil. Meclis çoğunluğunun onaylayacağı komple bir anayasa çıkarmayı beklemek yerine, oluşturulmak istenen yeni anayasanın her maddesini ayrı ayrı meclisin onayına sunun. 
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23