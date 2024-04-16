Devlet Bahçeli’den flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerden sonra partisinin ilk grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor:

Türk siyaset yapısını taleplere göre yeniden ele almalı, yeni anayasa ile taçlandırmalıyız. Türk devrinde insanımızın mutlu olacağı dönemin kapılarını el birliği ile açmalıyız. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevaplar hazırlayarak kalıcı reformları hayata geçirmeliyiz. Fiyat ve finansal istikrarı artırarak, adil ve insani paylaşımı canlandırarak Türkiye ekonomisini zincirlerinden kurtarmalıyız.

Geleceğin süper gücü Türkiye'dir

MHP Türkiye'nin elde ettiği demokrasiye gönülden bağlıdır. Temel hak ve hürriyetlere saygı duymaktadır MHP. Hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Din ve vicdan özgürlüğünü savunmaktadır. Geleceğin süper gücü Türkiye'dir. İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053'te bu ideal gerçekleşecektir.

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Türkiye'de iktidar tektir, o da cumhurbaşkanlığı kabinesidir

Türk milleti hükmünü vermiştir. 5 yılın yerel yöneticileri seçilmiştir. 14-28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden 10 ay sonra milletimiz bu defa yerel seçim için sandık başına gitmiştir. Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Karara saygılıyız. Sonuçlar hayırlı olsun. Yerel seçimlerin doğası ile genel seçim doğası farklıdır, ikisini birbirine karıştırmak yanlıştır. 31 Mart'tan sonra el değiştiren, birinin çıkıp diğerinin indiği iktidar yapısı yok. Yerinde sayan Türkiye yoktur. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tekdir o da cumhurbaşkanlığı kabinesidir.