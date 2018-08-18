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Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:39
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başarı dileklerini de iletti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak 1380 oyla yeniden Genel Başkan seçilmişti.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:39
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