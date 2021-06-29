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Siyaset Devlet Bahçeli'den dikkat çeken 'üniversite sınavı' çağrısı
Siyaset

Devlet Bahçeli'den dikkat çeken 'üniversite sınavı' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli "'Üniversite sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 10:41:00 - 2021-06-29 11:25:55
Devlet Bahçeli'den dikkat çeken 'üniversite sınavı' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

'Üniversite sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek üniversite zenginliğine sahiptir. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir.

''MHP'nin, Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesine vicdanı razı olmamıştır''

Her önüne gelen Z kuşağından bahsediyor ancak sınav kuyusundan nasıl çıkılacağı konuşulmuyor. MHP'nin Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesine vicdanı razı olmamıştır. Ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliği gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır.

''Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım''

Siyasi muhataplarımıza çağrımızdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. İlköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki yönlendirme çerçevesinde istedikleri bölümlerde yükseköğretime kavuşmalarını sağlayacak platformlar oluşturulmasını hedefliyoruz.

Katarlılara "sınavsız tıp" iddiası

YKS'den bir gün önce kurgulanan algı operasyonu ile yalan haber servis edilmiştir. İddiaya göre Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti. Bunun doğruluğun yanlışlığını analiz etmeden devreye giren Kılıçdaroğlu fitne tezgahını açtı.

Kılıçdaroğlu'na tepki: YKS'ye girenlerden özür dilemeli

YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya asparagas haberi yaymaya çalışan Kılıçdaroğlu kendini de rezil etti. Kılıçdaroğlu Türk gençliğinden YKS'ye giren kardeşlerimizden özür dilemek mecburiyetindedir.'

''Mertçe bize derdini söyle''

Kılıçdaroğlu, bize 'Süleyman Şah Türbesi'nden kaçanları alkışladın' diyor. Sen bizim ne söylediğimizi bilsen ne yazar bilmesen ne yazar. Kendisini her kim tutsak almışsa korkmasın bize itiraf etsin telgraf çeksin yardımsa yardım edelim yeter ki maruz kaldığı girdaptan çıkabilsin. Fidye istiyorlarsa karşılayalım. Yazık oluyor kendisine. Atarı gideri bırak Sayın Kılıçdaroğlu mertçe bize derdini söyle.'

''AB dürüst ve samimi değil''

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin inisiyatifine terk eden Avrupa Birliği (AB), dürüst değildir, samimi değildir, adil ve demokratik hiç değildir. Dahası Türkiye’nin aleyhine çalışmaktadır.

''Yeni hükümet sistemi refah ve bolluk demek''

Yeni hükümet sistemi refah bereket ve bolluk demektir. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi arayışları insafsızlıktır.''

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Yorumlar

Rabia Zafer

KeMal Kılıçartığı, Fetö nūn Kuklası Onlar Ne Derse Onu Yapar Onu Söyler Ancak Şerefsiz.
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Kobal

Katarda kişi başına düşen gelir Yüzbin Doları geçiyor. Adamlar isterse okulu satın alır. Bunlar hep LAĞIM KAPATMA operasyonları.
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