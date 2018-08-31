Devlet Bahçeli'den çok sert çıkış: Pensilvanya bekçilerinin güçleri yetmeyecek!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce 41 eserin temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi teslim almaya, papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de takatleri de yetmeyecektir." diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Yerel seçimde 4 ayaklı bir strateji uygulamalıyız

Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, 15 Temmuz öncesine dönülmemeli, CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşen ne varsa yapmaya bütünüyle hazırdır.

Döviz, faiz, borç ve enflasyon girdabında boğulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Devlet ve hükümete desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı, alayının karşısındadır.

Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD'nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir. Bu tarihi bir sorumluluktur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısı ve tam manasıyla tesisi maksadıyla büyükşehir belediyelerin buna uygun yönetimi de beka meselesidir, geleceğimiz için vazgeçilmez değerdedir.