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Gündem Devlet Bahçeli'den canlı yayında "Şırınga Özlem"e mesaj
Gündem

Devlet Bahçeli'den canlı yayında "Şırınga Özlem"e mesaj

MHP Lideri Devlet Bahçeli, mizah amacıyla yapılan paylaşımı gerçek sanıp canlı yayında "son dakika" olarak duyuran ve bu kepazelikten sonra kamuoyunda "Şırınga Özlem" lakabıyla anılan Özlem Gürses'e yazılı bir mesaj gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 14:09:00 - 2021-04-27 14:09:55

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir aracılığıyla "Şırınga Özlem" lakaplı Halk TV sunucusu Özlem Gürses'e yazılı bir mesaj gönderdi.

Mizah amacıyla yapılan paylaşımları gerçek sanıp canlı yayında "son dakika" olarak duyuran ve her seferinde rezil kepaze olan Şırınga Özlem, Bahçeli'den gelen mesajı ekranların karşısında okudu.

Bahçeli'nin Şırınga Özlem'e gönderdiği yazılı metinde yer alan ifadeler şöyle:

"ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın gündeme taşıdığı soykırım iftirasını yorumlarken Türkiye'nin hiçbirşey yapmadığı ya da yapamayacağını söyleyen program konuşmacılarının dikkatini çekmek istiyorum. Lütfen 57. Cumhuriyet hükümetinde sözde Ermeni soykırımıyla mücadele kurulunun 3 yılı aşkın süren çalışmalarını da dikkate almalarını rica ediyorum. Başarı dileklerimle saygılarımı sunuyorum."

Şırınga Özlem lakabı

Özlem Gürses'e kamuoyunda "Şırınga Özlem" denilmesine sebep olan olay şu şekilde:

Gazete Pencere adlı yayın organı, sözde bir mizah yaparak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı yaparken canını yakan hemşirenin MHP'liler tarafından darp edildiğini yazmıştı. Özlem Gürses ise söz konusu haberi gerçek sanarak Halk TV canlı yayınında okudu.

Gürses, "Siyasetin dili uzunca zamandır gergindi ve tansiyon çok yukardaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün çok olağanüstü bir haber okudum. Gazete Pencere’de okudum. Sayın Bahçeli’ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben Gazete Pencere’de okudum. Aklım durdu" dedi.

Alay konusu olan Gürses bu olaydan sonra "Şırınga Özlem" lakabıyla anılmaya başlandı.

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