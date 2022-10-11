Devlet Bahçeli'den bomba çıkış! Ortalık çok fena karışacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başörtüsü tartışmasına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Şayet samimilerse buyursunlar gündemdeki Anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Başörtüsü meselesine Anayasal güvence kazandırmak için hadi elinizi taşın altına koyun." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunun yol olmadığını belirten Bahçeli, "Başörtüsü meselesi milletimizin mutabakatıyla çözülmüş meseledir. Bu konuyu yeniden gündeme getirmenin hiç kimseye faydası dokunmayacaktır. Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiştir. CHP'nin geçen hafta hazırlayıp TBMM'ye verdiği kanun teklifi samimiyetsiz, tutarsız, baştan savmadır. Yeni bir kanuni düzenlemeye de ihtiyaç yoktur.
AK Parti ile yaptığımız değişiklik başörtüsü meselesini çözerek Anayasal güvenceye kavuşturmuştur. 411 milletvekilinin eli adalet için kalkmıştır. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne giderek bu kanunu iptal ettirmişti. Kılıçdaroğlu'nun başörtülü kardeşlerimize rehine iftirasını unutacak değiliz. Şayet samimilerse buyursunlar gündemdeki Anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Başörtüsü meselesine Anayasal güvence kazandırmak için hadi elinizi taşın altına koyun" dedi.