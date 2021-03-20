Devlet Bahçeli’den Abdullah Gül’e olay çağrı

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün HDP’ye veya CHP’ye katılmasının isabetli olacağını söyledi.

Bahçeli, "11.Cumhurbaşkanı’na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP’ye veya CHP’ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ayrıca, "Geçen hafta Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır. Fakat bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir." İfadelerini de kullandı.