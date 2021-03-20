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Gündem Devlet Bahçeli’den Abdullah Gül’e olay çağrı
Gündem

Devlet Bahçeli’den Abdullah Gül’e olay çağrı

MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'ye açılan davayı ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini doğru bulmayan Abdullah Gül'e olay çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:16:00 - 2021-03-20 16:31:44
Devlet Bahçeli’den Abdullah Gül’e olay çağrı

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün HDP’ye veya CHP’ye katılmasının isabetli olacağını söyledi.

Bahçeli, "11.Cumhurbaşkanı’na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP’ye veya CHP’ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ayrıca, "Geçen hafta Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır. Fakat bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir." İfadelerini de kullandı.

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Yorumlar

Güzel söylemiş

Cuk diye oturtmuş lafı... 70 den sonra kendini itten beter etti Abdullah
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SANSAR SELİM

Abdullah Gül! Sana Gram Hakkım Geçmişse Haram Zıkkım Olsun Zehir Zıkkım Olsun... Evet Herkes Aynı Düşüncelere Sahip Olmak Zorunda Değiliz Ancak Sen Nankörlükte Haddini Aştın Boyundan Büyük İşlere Kalkıştın, Recep Tayyip Erdoğan Üzerinden Nemalanmak İstedin ki Nemalandın da Zaten...Davutta Öyle Bebecan da Öyle Diğerleri de Öyle...Hepinize Yazıklar Olsun Haram Zıkkım Olsun Zehir Zıkkım Olsun...
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