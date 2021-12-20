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Kültür - Sanat Devlet Bahçeli 'yılın fotoğrafları'nı oyladı! İşte seçtiği 3 fotoğraf...
Kültür - Sanat

Devlet Bahçeli 'yılın fotoğrafları'nı oyladı! İşte seçtiği 3 fotoğraf...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 kategoride fotoğraf seçti.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 17:41:00 -
Devlet Bahçeli 'yılın fotoğrafları'nı oyladı! İşte seçtiği 3 fotoğraf...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" adlı fotoğrafını seçen Bahçeli, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafına oy verdi.

Sporda "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını oyladı

Bahçeli, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın çektiği, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakalarında 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmasında maçı kazanan Galatasaraylı engelli basketbolcunun sevincini gösteren "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını oyladı.

"Seçtiğim resimlerle birinci olacağıma inanıyorum"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, oylamanın ardından, "Anadolu Ajansımızın yıl sonunda yapmış olduğu fotoğraf yarışmasında bazı birincilikler kazandığımı öncelikle belirtmek isterim. Bu defa da seçtiğim resimlerle birinci olacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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