Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelenda’daki saldırı) Türk ve Türkiye düşmanı, kudurmuş ölüm yağdıran terörist”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Zelenda’nın Christchurch kentinde camide cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıya ilişkin, “Müslümanlara acımasızca ölüm yağdıran teröristin tam bir Türk ve Türkiye düşmanı olduğu, özellikle sosyal medyasından kudurmuş gibi ülkemize yönelik tehditler savurduğu bellidir, belgelidir, deşifre edilmiş hali bilinmektedir” dedi.

MHP lideri Bahçeli, Yeni Zelenda’nın Christchurch kentinde iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Gün geçmiyor ki mukaddesatımıza saldırılmasın, mukadderatımız hedef alınmasın, milli ve manevi değerlerimiz saldırıya uğramasın. Türk ve İslam düşmanları gözlerini kan bürümüşçesine kötülük saçıyor, kan döküyor, barbarlıkta sınır ve eşik tanımıyorlar. Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terörist saldırıda sayıları 50’ye ulaşan kişi hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmıştır. Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir. Camilerimize kast eden, Müslümanlara acımasızca ölüm yağdıran teröristin tam bir Türk ve Türkiye düşmanı olduğu, özellikle sosyal medyasından kudurmuş gibi ülkemize yönelik tehditler savurduğu bellidir, belgelidir, deşifre edilmiş hali bilinmektedir. Katil(ler) ile yardım ve yataklık yapan mihrakların dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur” dedi.

Irkçılığın geldiği aşamanın korkunç seviyede olduğunu belirten Bahçeli, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Türk ve İslam değerlerini hedef alan teröristlerin karanlık emelleri alarm verici düzeydedir. Ümit ederim ki ülkemizde inançlarımızla alay edip karalamaya teşebbüs eden çevreler mezkur terör saldırısından ders alır, sonuç çıkartır. Yeni Zelanda’daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum. Teröristlerin arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Unutulmasın ki, ’Allah Bes, Baki Hevestir.’ ’Galip olan yalnızca Allah’tır.’ Kaderin üstünde bir kader, hesabın üstünde de bir hesap vardır. Cumamız mübarek olsun; Allah, zalimlere, hainlere, Türk ve İslam düşmanlarına niyaz ederim ki, fırsat vermesin.”