Devlet Bahçeli: Türk milletine sökmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. “ABD kaynaklı husumet ablukasıyla karşı karşıya olduğumuzu net olarak görüyoruz” diyen Bahçeli, Türkiye’nin kur üzerinden kurcalanmak, döviz üzerinden kundaklanmak istendiğini, buna sessiz kalınamayacağını belirtti. Bahçeli, alınan ekonomik tedbirleri olumlu karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Türkiye olağan dışı bir saldırı altındadır. Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye’yi teslim alacağını, değilse bile sindireceğini, geri adım attıracağını, pes ettireceğini sanan Evanjelist-Siyonist komplo mutlaka bozgun yaşayacaktır. Ekonomik ablukanın karşısında 81 milyon Türk vatandaşı korkusuzca durmaktadır. Trump’ın sabah-akşam Türkiye aleyhine servis ettiği Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir. ABD Başkanı Trump, küresel siyaset ve ticaret dengelerinin mahvına hizmet eden tehlikeli bir alçalma ve irtifa kaybının taraf ve faili mevkisine inmiştir. Türkiye’ye yönelik yaptırım tehditleri, aldığı çarpık kararlar, verdiği sorunlu beyanatlar tam bir karmaşa ve kaosa dönüşmüştür. Bu durum kabul edilemez bir ilkelliktir. Eğer Pensilvanya’daki hain, yarından tezi yok ülkemize iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelebilecektir. İki ülke de istediğini almış olacaktır. Mesele sadece papaz ise böylelikle konu kapanmış sayılacaktır.

ABD, ülkemizin bağımsız ve millî politikalar izlemesinden oldukça rahatsızdır. Değil Trump, değil döviz, değil finans lobisi, dünya üzerimize gelse millî ve manevi haklarımızdan bir adım geri atan onlar gibi namerttir. Biz savaş meydanlarında döviz çıkar mı, iner mi derdine kapılmadık; vatan dedik, millet dedik, namus dedik, can verdik, kan akıttık. “Ben ancak Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım” diyen Boşo efendilerinin devri çoktan kapanmıştır. Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefada olsa, sefada olsa eyvallah etmez, etmeyecektir. Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz. 1915’te Çanakkale’yi geçemediler, 2018’de de Ankara’yı geçemeyecekler. Biz kuru ekmek, kuru soğanla yaşamasını da biliriz. Ederi bir dolar olan hainlerin dövizdeki fiyat artışından havalara uçması, sosyal medya üzerinden manipülasyon yapmaları, dedikodu çıkarmaları düşmanlıktır, düşmana da ne yapılacağı bellidir. 15 Temmuz’da tepemizden atılan bombalarla, pimi çekilen döviz bombası aynı cani merkezlerde imal edilmiştir.