Sözde sanatçı Sezen Aksu'nun ilk Peygamber Hz. Adem ile eşi Hz. Havva annemize yönelik hadsiz hakaretine gelen tepkiler devam ediyor. 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diye hakaret eden Sezen Aksu'ya özgürlük kılıfı adı altında destek çıkanların kervanına çıktığı yoldan savuralan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katılmıştı. Ali Babacan oldu. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez" diyerek bir nevi sözde sanatçı Sezen Aksu’nun ilk peygamber hazreti Adem ile insanlığı annesi olan hazreti Havva annemize ‘cahil’ hadsizliğini desteklemiş oldu.

Devlet Bahçeli Sezen Aksu’ya ne dedi, ne söyledi?

Sezen Aksu'nun şarkısında geçen 'Cahil Havva ile Adem' sözlerine tepki en anlamlı tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Grup toplantısında partililere seslenen Devlet Bahçeli, "Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında, Hz. Adem ve Hz. Havva’ya ‘cahil' diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyamet olan cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir. Bu sanatçıya diyorum ki serçe isen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme." dedi.