  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı
Siyaset

Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Regaip gecesinin, birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşliğimizi, diriliş ve yükselişimizi, hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 17:34:00 - 2022-02-04 01:16:14
Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Regaip gecesinin, birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşliğimizi, diriliş ve yükselişimizi, hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün başlayan "Recep ayı" ile af dönemi, arınma mevsimi, rahmet iklimi, bereket ve mağfiret eşiği olan üç ayların manevi hayata girdiğini belirtti.

"Bu gecenin hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini niyaz ediyorum"

Ramazanın müjdesi kutlu gün ve gecelerin, fazilet ve feyziyle müşerref olunacak bir zamana ulaşıldığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bugün idrak ettiğimiz Regaip gecesinin, birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşliğimizi, diriliş ve yükselişimizi, hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Duaların kabulünü, musibet ve kötülüklerden kurtuluşu diliyorum. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin, bu cümleden olmak üzere Türk-İslam aleminin Mübarek Regaip gecesini gönülden kutluyor, başarı, sağlık, selamet, afiyet ve daimi huzur temennilerimi hassaten paylaşıyorum. Allah gördüğümüzden geri koymasın, himayesini, rahmetini ve yardımını üzerimizden esirgemesin. Hayırlı kandiller."

 

Regaip kandili nasıl geçirilmeli?
Regaip kandili nasıl geçirilmeli?

İSLAM

Regaip kandili nasıl geçirilmeli?

Ali Erbaş'tan 'Regaib gecesi' mesajı
Ali Erbaş'tan 'Regaib gecesi' mesajı

Ekonomi

Ali Erbaş'tan 'Regaib gecesi' mesajı

Regaip kandili namazı nasıl kılınır?
Regaip kandili namazı nasıl kılınır?

İSLAM

Regaip kandili namazı nasıl kılınır?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Gündem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay