30 Aralık’ta Çin’den getirilen CoronaVac aşıları 14 günlük testten geçti. Acil Kullanım Onayı verilen aşı ilk kez 13 Ocak Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. 14 Ocak Perşembe günü ise 81 ilde sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Aynı akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da aşı oldu ve siyasileri aşı olmaya davet etti. Peki, kim koronavirüs aşısı oldu?

Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı oldu mu? Kimler korona aşısı oldu?

Sağlık Bakanlığı aşı yapılan kişilerin sayısını anlık olarak paylaşıyor. Şimdiye kadar 470 binden fazla kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın davetini kabul eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı oldu.

Parti genel merkezindeki makamında bu sabah CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm ha​​​​​​​lkımızı da aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı olduğunu Twitter hesabından paylaştı. Akşener, “Sayın Fahrettin Koca, tüm liderler gibi beni de dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum” dedi.