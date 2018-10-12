Devlet Bahçeli ile Meral Akşener arasındaki polemik yargıya taşınıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki gerginlik büyüyor. Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini tehdit edip, hedef gösterdiği iddiasıyla Bahçeli hakkında hafta başında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

İkili arasında sözlü atışma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, TBMM'nin yeni yasama yılındaki ilk Meclis grup toplantısında "Saray yancısından milliyetçi olmaz. Milliyetçiden de Saray paspası olmaz" açıklamasına MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın" sözleriyle yanıt vermişti.

Partiden izin almadan eylem yapıldı

Ardından da aralarında MHP Üsküdar İlçe Başkanı ve teşkilat üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup, Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde Bahçeli lehine sloganlar atarak protesto eylemi yapmıştı.

Bahçeli de "partiden izin almadan" bu eylemi yapan Üsküdar ilçe teşkilatını görevden almıştı. Meral Akşener evinin önünde protesto yapan ülkücüler hakkında dava açmayacağını açıklamasına karşın, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Bahçeli'ye suç duyurusu

Bu olayın ardından Akşener, Bahçeli'yi etiketleyerek, "Başka anaların çocuklarının üzerinden yiğitlik olmaz, yüreğin yetiyorsa kendin gel bekleriz" mesajını paylaşmıştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli de son grup toplantısında buna dikkat çekerek, "Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı.Türk'ün töresidir, davet varsa, icabet eden de çıkacaktı, gerçekten çıkmıştır" açıklaması yapmıştı.

Akşener, Bahçeli'nin hem sosyal medya hesabı üzerinden hem de grup toplantısındaki konuşmalarında açıkça kendisini hedef gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Akşener'in suç duyurusunun gerekçesini ise Bahçeli'nin "son ihtarımdır" açıklamasıyla kendisini hedef gösterdiği ve bu açıklamayı gören bazı ülkücülerin de bunu "mesaj" olarak algılayıp, evinin önünde eylem yaptığı savına dayandırdığı öğrenildi.

MHP ile polemiğe son

BBC'de yer alan habere göre; Akşener'in, bundan sonra Bahçeli ile doğrudan polemiğe girmeme kararı da aldığı, yakın çevresine de, "Bundan sonra artık sadece yargı yoluyla hesaplaşacağız" mesajı verdiği öğrenildi. Akşener'in "polemiğe girmeme" kararının altında ise AK Parti ve MHP'nin, muhalefete karşı 'rol paylaşımı' yaptıkları kanaati yatıyor.

İYİ Parti'de bu "rol paylaşımı" şöyle ifade ediliyor:

"AK Parti, CHP'yi hedefleştiriyor, MHP'ye de bizi hedef yapma rolü verilmiş. Böylece muhalefeti hedefleştirme konusunda iki ortak bir rol paylaşımına gidip, kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ancak İYİ Parti olarak MHP'nin eline biz bu kozu vermeyeceğiz. O nedenle İYİ Parti, MHP'yi yok sayacak. Eğer oradan bir hakaret, tehdit gelirse de artık sadece yargı önünde hesaplaşacağız."