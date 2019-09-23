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Devlet Bahçeli hastaneden taburcu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 18:17
Devlet Bahçeli hastaneden taburcu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahçeli'nin hastanede yatışını zorunlu kılan bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde ziyaret etti. 

Ziyaret sonrası hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, Bahçeli'nin genel sağlık durumun iyi olduğunu belirterek "Genel durumu son derece iyi, birazdan taburcu olacak, hastanede yatışı zorunlu bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Koca, şunları kaydetti:

"Hastanede yatışının zorunlu olabileceği bir durum söz konusu değil. Ateş yakınmasıyla gelip, genel tetkikleri yapılıp herhangi bir ciddi sorun olmadığı, bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu ve bununla ilgili tedaviye başlandığı belirtildi. Bundan sonraki süreçte de taburcu edilerek, evde tedavisi devam edilmiş olacak.

Herhangi bir kardiyak veya beyin veya vasküler bir patolojinin olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçmiş olsun. Üst solunum yolu enfeksiyonu, ciddi bir enfeksiyon değil. Kendisi zaten ayakta, konuşabiliyor, herhangi bir ciddiyetinin olmadığını gözlemlemek mümkün. Ben de görüştüm, kendileriyle de konuştum."

Bakan Koca'nın açıklamasından kısa bir süre sonra, yaklaşık 5 saatlik tedavinin ardından taburcu edilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadan, hastane önünde kendisini bekleyen partililere el sallayarak makam aracına bindi. 

Bahçeli'ye, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Mehmet Haberal ve Sağlık Kuruluşları Direktörü Ali Haberal da aracına kadar eşlik etti. 

Liderlerden geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yaptığı yazılı açıklamada, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edilen Bahçeli'ye acil şifa dileklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 18:17
  1. Ankara
  2. devlet bahçeli
  3. MHP Genel Başkanı
  4. MHP
  5. Anadolu Ajansı

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