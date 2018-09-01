Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı alayının karşısında

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce 41 eserin temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi teslim almaya, papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de takatleri de yetmeyecektir. Döviz, faiz, borç ve enflasyon girdabında boğulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Devlet ve hükümete desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı, alayının karşısındadır" dedi.

Bahçeli, ABD'yi sert sözlerle eleştirirken, yerel seçimlerde 'Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde mesajlar verdi. Bahçeli, "Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. Elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmiyoruz. Denizden geçmişken derede boğulmayı çok maliyetli, Türkiye'ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 27 bölge zillete kendini kaptıran yönetimlerin eline geçmemelidir. Bu bir tarihi sorumluluktur" diye konuştu.

ABD İLE YAŞANAN GERİLİM

"Müttefiklik ilişkisi yara almıştır. S-400'e karşı F-35 kozu sürülmüştür. Bu küstahça ve kural dışı bir muameledir. Kimden ne alacağımızı, ne satacağımızın tayin hakkı ne zaman ABD'ye geçmiştir. Yaşananlar maksatlı, marazi ve düşmancadır. Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur. Türkiye'yi teslim almaya papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizin pes ettirmeye güçleri yetmeyecektir. Zalimlerin gözüne girmek için felaket tellallığı yapanlar, ekonomik yıkıma destek olan, kriz çığırtkanlığı yapan kim varsa tescilli vatan hainidir. Türkiye bu günleri milli dayanışma ile atlatacaktır. Yokuşu çıktık nefesi alıp rahatlayacağız. Pek çok saldırıyı püskürttük yine yaparız."

DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK

"Bizi yenemeyecekler, yıkamayacaklar. Döviz, faiz, enflasyonda boğulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Hükümete desteğimiz tam."

YEREL SEÇİMLER

"Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. Elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmiyoruz. Denizden geçmişken derede boğulmayı çok maliyetli, Türkiye'ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz. 7 ay sonraki seçimdeki 4 ayaklı sistemimiz şu olacak; yeni sisteme geçildi, kazasız, belasız sağlandı. İnşa faaliyeti en temel gündemdir. Kararlılık devam etmektedir. Merkez yönetimlerle, yerel yönetimlerin çatışmasının ülkemizi krize sürükleyeceği kesindir. Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel yönetimlerin milletimiz tarafından görevlendirilmesi en temel görevimizdir. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 27 bölge zillete kendini kaptıran yönetimlerin eline geçmemelidir. Bu bir tarihi sorumluluktur. Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalıdır. 15 Temmuz öncesine dönülmemelidir."