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Devlet Bahçeli: Artık ısrarcı değiliz!

Erken emekliliğin maliyetinin 700 milyar lirayı bulacağını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu konuda ısrarcı olmayacaklarını söyledi.

30 Ekim 2018 Salı 11:01
Devlet Bahçeli: Artık ısrarcı değiliz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Ankara'da gerçekleştirilen Osmaniye Vakfı'nın etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"CHP-HDP-İP ile yan yana olmak istemiyoruz"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili konuşan Bahçeli şunları söyledi: "Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile yan yana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur.

Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda değeri 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:01
  1. Osmaniye
  2. Ankara
  3. MHP
  4. devlet bahçeli
  5. erken emeklilik
  6. emeklilikte yaşa takılanlar
  7. eyt
  8. ankara

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