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Devlet akaryakıttaki milyarlık kazancından oldu

Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıtta devleti karşıladığı toplam ÖTV miktarının 1 milyar TL’yi aştığının tahmin edildiğini bildirdi.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:26
Devlet akaryakıttaki milyarlık kazancından oldu

EPGİS yaptığı değerlendirmede, sosyal medya mecralarında yayılan “80 kuruş ile 1 TL arasında akaryakıta ÖTV zammı yapılacağı” haberlerinin tamamen yalan olduğunu belirterek, “Bu tarz haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz” denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

“Mevcut yöntem olan Eşel Mobil Sisteminin devam edip etmeyeceğine sadece GİB’in teklifi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı karar verebilir. Sistemin iptal edileceğine dair de herhangi bir çalışmaya dair duyum ve açıklama yoktur” denildi.

Sendika devlet tarafından üstlenen zam oranlarının benzinde 20 kuruş, motorinde 18 kuruş ve otogazda 38 kuruş olduğunu bildirdi.

Sendika, devletin karşıladığı toplam ÖTV miktarının 1 milyar lirayı aştığını tahmin etti.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 11:26
  1. Enerji
  2. Petrol
  3. Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası
  4. EPGİS

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