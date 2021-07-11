Devlet 1.556 lira destek ödemesi mi yapacak? Devlet desteği nasıl alınır? Devlet destek başvuru

Korona salgını sürecinde çalışanlar zor durumda kalmaması için işten çıkarma yasağı getirmişti. 1 Temmuz’dan itibaren tüm korona yasakları kaldırılarak Türkiye salgında yeni döneme girdi. Salgınla beraber Nisan 2020'de başlayan işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamaları 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Cumhurbaşkan Erdoğan, işten çıkarma yasağının sonra ermesiyle birlikte yeni bir müjdeyi daha duyurdu. Buna göre, prim ve vergi teşviki ile yeni işçi alan firmalara 1.556 lira destek verilecek. Böylece işçinin asgari ücret üzerinden tüm vergi ve primlerini devlet karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihdamın desteklenmesi, işgücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İşçi alan firmana ne kadar teşvik verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ekonomi Reform Programımız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın kendi evlerinde el emekleriyle imal ettikleri ürünlerin internet üzerinden satışını esnaf muaflığı kapsamına aldık. İstihdamın desteklenmesi ve iş gücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu amaçla yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz. Aynı şekilde istihdam maliyetinin yaklaşık yüzde 36'sına tekabül eden 1556 lirayı devlet olarak biz ödüyoruz. Bu desteği kadın, genç ve engelli istihdamında 18 ay olarak uyguluyoruz." Başta organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgeler olmak üzere her alanda yatırımı, katma değerli üretimi, istihdamı, araştırma ile geliştirmeyi, tasarımı ve yenilikçiliği destekleyen düzenlemeler yaptıklarını anlatan Erdoğan, gelir politikalarını da enflasyonla mücadeleye destek olacak şekilde uyguladıklarını, uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

İşçinin SGK primleri ve vergiler devlet tarafından mı ödenecek?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem 'Korkma işçi al parası devletten' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıl sonuna kadar yeni işçi alımlarında tüm vergi ve primlerin devlet tarafından 1 yıl boyunca karşılanacağını duyurdu. Yeni teşvik ile ilave istihdamın işverene getireceği tüm yükler karşılanmış olacak. Önümüzdeki günlerde uygulama ve detaylarıyla ilgili düzenlemelerin açıklanacağı bu teşvike göre mevcut çalışanlarına ilave olarak alınacak her bir işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanacak tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak.

Teşvik asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Böylece hem işçi için ödenen SGK primleri hem de işveren SGK primleri karşılanacak.

Buna ilaveten işçi maaşından alınan gelir vergisi ve damga vergisini de işverenler ödemeyecek. Burada teşvik süresi 12 ay olarak belirlenmesine rağmen kadın ve genç işçi alanlar için 18 ay olarak uygulanacak. Destek asgari ücret üzerinden hesaplanacağı için hangi prim ve vergilerin devlet tarafından karşılanacağına da merak ediliyor. Devlet destek başvurusunun önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.