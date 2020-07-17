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Spor

Devler Uğurcan Çakır’ın peşinde!

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından dünya devleri Uğurcan’ın peşine düştü. Uğurcan Çakır'ı transfer etmek isteyen takımlar her geçen gün artıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Chelsea ve Liverpool devrede olduğu Uğurcan Çakır için Dortmund da devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 09:41:00 -
Devler Uğurcan Çakır’ın peşinde!

Son zamanlarda performans açısından kendinden çok  bahsettiren Uğurcan Çakır'ın talipleri artmaya devam ediyor. Uğurcan'ı transfer etmek isteyen takımlar arasına Dortmund'da dahil oldu.

Alman devinin, Roman Bürki'ye alternatif aradığı ve Ajax'tan Onana'nın ardından listedeki ikinci ismin Uğurcan olduğu iddia edildi.

Onana ile Barcelona, Juventus ve PSG'nin de ilgilenmesi nedeniyle Çakır'ın öne çıktığı belirtildi.

Genç kaleciler arasında en beğenilen 3 isimden birisi olduğu her zaman hatırlatan Uğurcan için Dortmund'un 20 milyon euro'ya kadar bir bonservis bedeli ödeyebileceği belirtildi.

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