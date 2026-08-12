Devler Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan maçlardan sonra play-off'a yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. İşte yarıntılar…
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda 10 rövanş karşılaşması oynandı.
Fenerbahçe, 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenerek play-off turuna kaldı.
Olimpik Lyon ise 2-1 yenildiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Lyon, play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş maçları sona erdi ve play-off eşleşmeleri belli oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: 0-1 (0-2)
Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan): 0-1 (0-1)
Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-2 (3-3)
Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): 4-0 (1-2)
Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-2 (0-5)
NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1 (0-0)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-2 (0-1)
Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 2-0 (1-2)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): 2-0 (2-1)
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0 (1-2)
İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:
Fenerbahçe - Lyon
NEC Nijmegen - Bodo/Glimt
Lecski Sofya - AEK
Dinamo Zagreb - Viking
Hapoel - Sabah
Bratislava - Celje
Celtic - LASK Linz