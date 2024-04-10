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Spor Devler Ligi'nde gol düellosu
Spor

Devler Ligi'nde gol düellosu

Yeniakit Publisher
2024-04-10 00:30:00 -
Devler Ligi'nde gol düellosu

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Manchester City 3-3'lük skorla berabere kaldı.

Avrupa’nın kulüp düzeyinde en önemli organizasyonu olan Devler Ligi’nde Real Madrid ile Manchester City çeyrek final ilk maçında karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maç nefes keserken mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Manchester City 2. dakikada Bernardo ile öne geçti. Real Madrid 12. ve 14. dakikalarda Ruben Dias'ın kendi kalesine atması ve Rodrygo ile hızlı bir şekilde öne geçti.

İkinci yarıda daha iyi performans gösteren Manchester City, 66. dakikada Foden ve 71. dakikadalarda Gvardiol'un ceza sahası dışından buldukları şık gollerle yeniden üstünlüğü sağladı.

79. dakikada Valverde geceye yakışır güzellikte bir golle maça yeniden eşitlik getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde gol olmazken 3-3'lük beraberlikle Manchester City kendi sahasında oynayacağı maça ufak avantajla geçti.

Milli oyuncu Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı.
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Rövanş maçı 17 Nisan günü TSİ 22.00'de Manchester City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

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