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Spor Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
Spor

Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı oynanan Son 16 Turu maçları heyecan vericiydi. Milli futbolcumuz Hakan'ın takımı Inter, Porto'yu son anlarda bulduğu golle yendi. İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City ise Leipzig'le berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 01:57:00 -
Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na Inter-Porto ve Leipzig-Manchester City maçlarıyla devam edildi. Gecenin favorilerinden Manchester City, Leipzig ile berabere kaldı. Inter ise Porto karşısında son nefeste güldü.

Leipzig'den sert oyun

Manchester City, deplasmanda Leipzig'e karşı hayli zorlandı. 27. dakikada Mahrez'in golüyle City öne geçti, ancak kilit açılmadı. City'ye karşı katı bir oyun oynayan Leipzig, 70'te Gvardiol ile beraberliği yakaladı. Maç 1-1'lik skorla tamamlandı.

Kırmızı karttan sonra porto dağıldı

Inter deplasmanında etkili bir futbol sergileyen Porto, 78'de Otavio'nun kırmızı kart görmesiyle oyundan düştü. Inter'in Belçikalı golcüsü Lukaku, gardı düşen Porto'yu 86'da yıktı. Inter, ilk maçı 1-0'lık skorla kazandı.

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