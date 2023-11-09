Devler Ligi'nde Filistin mesajı! Kimse bunu beklemiyordu
Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag-Manchester United maçında hiç kimsenin beklemediği bir anda sahaya dalan bir kişi elindeki 'Çocukları öldürmeye son verin. Beraber ayağa kalkalım' yazılı Filistin bayrağı ile mesaj verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Kopenhag ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Parken Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahaya giren bir taraftar, açtığı bayrakla Filistin'e destek verdi.
Taraftarın bayrağın üzerine "Özgür Filistin", "Gazze'de çocukların öldürülmesini durdurun" ve "Birlik olalım" sloganlarını yazdığı görüldü.