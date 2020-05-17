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Develililer balkonlardan müziğe eşlik ederek spor yaptı

Spor Bakanlığının başlatmış olduğu evlerde spor yapma etkinliği’ne Develili vatandaşlar da katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 09:58:38 -
Develililer balkonlardan müziğe eşlik ederek spor yaptı

Spor Bakanlığının başlatmış olduğu evlerde spor yapma etkinliği’ne Develili vatandaşlar da katıldı.


Develi Spor Kulübü; Develi Belediyesi’nin destekleriyle ilçede mahalle mahalle gezerek bütün vatandaşları balkonlarında spor yapmaya davet etti. Müziği karşılıksız bırakmayan ilçe halkı spor hocalarının yaptıklarını tekrar ederek evlerinin balkonlarında spor yaptı. Vatandaşların hayli neşeli oldukları görüldü. Evinde spor yapanların arasında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da vardı.

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