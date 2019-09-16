0553 313 94 23

Develi’de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri-Develi arasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:18
Develi’de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri-Develi arasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri’den Develi istikametine giden N.A. yönetimindeki 34 PAL 95 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 3 kişiye müdahale etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğle Arasında Öğrencilere Rektörden Sürpriz!
    1. Öğle Arasında Öğrencilere Rektörden..
    2. Büyükşehir Belediyesi İştirakler..
    3. İnegöl semâları paraşütlerle renklendi
    4. Müdür Erdoğan Tunç, antrenörlerle..
    5. ANALİZ - Türk Konseyi tarihi bir dönüm..
    6. Sahte savcı ve yargıtay üyelerine..
    7. Çobanbey’deki patlama anı kamerada
    8. Afganistanlılar Derneğinden kadın..
    9. Van Gölü’nün Erciş sahillerinde su..
    10. Anadolu'nun Bağdat'ı ziyaretçilerini..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran..
    12. Muhtarlara uyuşturucuyla mücadele..
    13. Medipol Başakşehir "Buruk" başladı
    14. 230 bin Uygur Türkü Çin zindanlarında
    15. Valiler ve emniyet müdürleri..
    16. "Rota 2 Çağdaş Sanat Yarışması"..
    17. Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli'..
    18. Halis Özkahya’ya UEFA’dan görev
    19. Trabzonspor'da Ekuban ameliyat oldu!
    20. Tieion'daki 'demir ocağı' gün yüzüne..
    21. Isparta 32 Spor’a‘Gol kralı’..
    22. Yiğido yarın toplanacak
    23. Mersin'deki antik kentte yeni dönem..
    24. Vali Çeber yaylalardaki kirliliğe bu..
    25. Dedesinin kullandığı otomobilin..
    26. Gemlik emniyetinden silah ve..
    27. Afrodisias uluslararası festivalle..
    28. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü..
    29. Traktör römorkunda çocuklara mutluluk..
    30. Çikolata soslu ıslak kek tarifi
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda