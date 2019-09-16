Develi’de trafik kazası: 3 yaralı Kayseri-Develi arasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri-Develi arasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri’den Develi istikametine giden N.A. yönetimindeki 34 PAL 95 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 3 kişiye müdahale etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.