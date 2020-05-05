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Develi’de ilçe protokolü korona virüs tedbirlerine dikkat çekmeye devam ediyor

Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi Sebze-Meyve Pazarını ziyaret ederek korona virüsle mücadele kapsamında hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatmak için denetimlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:38:50 -
Develi’de ilçe protokolü korona virüs tedbirlerine dikkat çekmeye devam ediyor

Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi Sebze-Meyve Pazarını ziyaret ederek korona virüsle mücadele kapsamında hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatmak için denetimlerde bulundu.


Maskesiz Pazar yerine girmenin yasak olduğunu Develililere hatırlatan protokol, belediyenin Pazar girişine yerleştirdiği dezenfekte standından ellerini dezenfekte etmelerini unutmamalarını ayrıca Pazar esnafına da maskelerini asla çıkarmamaları ve eldivenlerini de sık sık değiştirme çağrısında bulundu.


Sosyal mesafeyi korumanın birçok zararı bertaraf edeceğini ve uymayanları uyaran, maskesi olmayanlara da maske verilmesi direktifinde bulunan ilçe protokolü Pazar esnafına hayırlı kazanç dileklerinde bulundu.

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