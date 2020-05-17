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Develi Belediyesi’nden evde kalan Develiler için müzik dinletisi

’Evde Kal, Evde Hayat Var’ sloganı çerçevesinde Develi Belediyesi özel olarak ses sistemiyle donattığı üstü açık araçla ilçe sokaklarını dolaşarak, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan Develililere hoş vakit yaşatmak amacıyla sunduğu müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:21:14 -
Develi Belediyesi’nden evde kalan Develiler için müzik dinletisi

’Evde Kal, Evde Hayat Var’ sloganı çerçevesinde Develi Belediyesi özel olarak ses sistemiyle donattığı üstü açık araçla ilçe sokaklarını dolaşarak, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan Develililere hoş vakit yaşatmak amacıyla sunduğu müzik dinletisi büyük beğeni topladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki dört günlük sokağa çıkma yasağına harfiyen uyan hemşehrilerine teşekkür eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Bu dört günlük sokağa çıkma yasağı süresince hemşerilerimize moral vermek adına Ramazan’ın ruhuna uygun ilahi ve türküleri hemşerilerimizle buluşturacağız. Bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın morallerini yüksek tutmak için Develi Belediyesi olarak her tür çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.


Develi’nin mahalli sanatçılarından Mehmet Sarımsı ve Yasin Kaman’ın seslendirdiği, türkü, ilahi ve şiirleri evlerinin balkonlarından dinleyip eşlik eden Develililer, bu güzel hizmetlerinden dolayı Cabbar Başkana ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

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