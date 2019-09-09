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Develi Belediyesi Güneş Enerji Santrali Kayseri Geneli Üretimde Zirvede

Develi Belediyesinin Reşadiye Mahallesinde 1 MW gücünde 20 dönümlük alana kurulumunu yaptığı Güneş Enerji Santrali elektrik üretiminde birinci sıraya yerleşti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:31
Develi Belediyesi Güneş Enerji Santrali Kayseri Geneli Üretimde Zirvede

Develi Belediyesinin Reşadiye Mahallesinde 1 MW gücünde 20 dönümlük alana kurulumunu yaptığı Güneş Enerji Santrali elektrik üretiminde birinci sıraya yerleşti.


Develi Belediyesi tarihinde tek bir alana yapılan en büyük proje olan güneş enerji santrali KCETAŞ’ın verilerine göre iki ayda ürettiği elektrikle Kayseri’de kurulmuş olan aynı kapasitedeki güneş enerji santralleri içerisinde en çok üretim yapan tesisi oldu.


Güneş Enerji Santralinin bulunduğu yer ve kurulum tekniğiyle maksimum fayda elde edilmesini hedeflediklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develimize yakışan tesiste yıllık olarak 1 milyon 800 bin kw’lık elektrik üretilerek belediyemizin tüm çalışma alanlarında kullanılarak, ihtiyaç fazlası elektrik ise devletimize satılarak belediyemiz için ek gelir elde edilecektir.Üretilen bu elektrik yıllık olarak yaklaşık bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olup, yıllarca belediyemiz ve halkımız için üretimde bulunacaktır. İki aylık süreçte KCETAŞ’ın verilerine göre hedeflediğimiz üretimi yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bunun gibi Develimize katma değer üretecek projelerimizi halkımızla buluşturmak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:31
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