Deve katliamcıları balina kurtarma telaşında...

Batı Avustralya eyaletine bağlı Albany sahilinde, dün, 97 uzun yüzgeçli pilot balinanın kıyıya vurması üzerine bölgedeki gönüllüler, harekete geçti.

Eyalet Çevre Bakanı Reece Whitby, balinaların neden kıyıya vurduğunun bilinmediğini ve olayın "üzücü" olduğunu kaydetti.

Balinalarının ölümünün kendisini derinden etkilediğini belirten Whitby, 52 balinanın hayatını kaybettiğini ve yüzlerce gönüllünün hala hayatta olan 45 balinayı kurtarmak için çalışmalar sürdürdüğünü duyurdu.

Batı Avustralya Biyoçeşitlilik, Koruma ve Cazibe Merkezleri Departmanı direktörü Peter Hartley, balinaların durumunu takip edebilmek adına gece kampı kurduklarını bildirdi.

Hartley, kampta çalışan kişiler arasında, çeşitli ekipmanlar kullanan veterinerler ve uzmanların da olduğunu belirtti.

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Yetkililer, balinaların kıyıya vurmadan önce kümeleşip kalp şeklini aldığını ifade ediyor.

Pilot balinaların oldukça sosyal hayvanlar olduklarını ve bulundukları sürüye oldukça bağlı olduklarını aktaran uzmanlar, balinaların bu davranışlarının sürü içerisinde stres veya hastalık belirtisi olabileceğini belirtti.

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde Eylül 2022'de karaya vurarak mahsur kalan 230 pilot balinadan 32'si de yaban hayatı uzmanları tarafından kurtarılmıştı.