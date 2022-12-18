Deve gribi ortaya çıktı! Peki bu hastalık ölümcül mü?

Dünya Kupası'nda 18 Aralık'ta Arjantin ile Fransa final maçı yapılacak. Final öncesi Fransa Milli Takımı'nda deve gribi paniği yaşanıyor. İngiliz gazetesi Dailymail'in haberine göre, Fransa'da 3 oyuncu deve gribi semptomları göstererek rahatsızlandı. Fas karşılaşmasında hastalık nedeniyle forma giyemeyen kişi sayısı 3’e yükseldi. Benzer şikayetler ise deve gribi şüphesinin yaşanmasına neden oldu. Peki, deva gribi (mers) nedir, deve gribi belirtileri nelerdir, bulaşıcısı mı?

DEVE GRİBİ (MERS) NEDİR?

Deve gribi olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), nadir fakat ciddi bir solunum yolu hastalığıdır.

DEVE GRİBİ NASIL BULAŞIR?

İnsanlar MERS'i enfekte hayvanlardan kapabilir. Doktorlar virüsün ana kaynağının Orta Doğu'daki develer olduğunu söylüyor. Virüs ilk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan’da tespit edildi. Hastalık, ayrıca enfekte bir kişinin öksürük damlacıkları yoluyla da bulaşabilir. MERS'e yakalananların yaklaşık yüzde 35'i ölüyor.

DEVE GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Deve gribi belirtileri arasında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrıları, yüksek olmayan ateş, genel olarak kişinin kendisini iyi hissetmeme gösteriyor. Bu belirtilere ek bitkinlik, beden ağrıları, baş ağrısı, hapşırık, solunum almada güçlük ve öksürme gibi semptomlar da yaşanıyor.



MERS’ virüsünün özel bir tedavisi bulunmamaktadır.