Devasa timsah sokakta yürürken görüntülendi

Naples bölgesinde cep telefonuyla kaydedilen ve 17 Mart'ta paylaşılan videoda devasa bir timsahın evlerin arasından geçip yolda yürüdüğü görülüyor.

Videoda bir kadının İspanyolca "Aman Tanrım" dediği de duyuluyor. Bir başka kadınsa yaklaşık 3 metrelik timsah için "Bu gerçek mi? Devasa" ifadesini kullanıyor.

Olayda kimse zarar görmezken, Florida Balık & Yaban Hayatı Departmanı hayvanı bölge dışına çıkardı.

Eyalette geçen hafta evinin ön kapısının çalınması üzerine kapıyı açan bir adam, karşı tarafta kendisini bekleyen yaklaşık 3 metrelik bir timsah tarafından bacağından ısırılmıştı.

56 yaşındaki Scot Hollingsworth o anları şöyle anlatmıştı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Ayağa fırlayıp kapıya gittim, ışıklara ulaşmaya çalışırken dışarıya adım attım ve kapıdan az biraz çıkmıştım ki (timsah) bacağımı kapıp gerçekten saldırgan bir şekilde sallamaya başladı."

Yetkililer, timsah saldırılarının nadir olduğunu ancak yine de halkın dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

Independent Türkçe, New York Post, NBC Miami