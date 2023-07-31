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Yaşam Devasa hortum önüne ne kattıysa götürdü
Yaşam

Devasa hortum önüne ne kattıysa götürdü

Yeniakit Publisher
2023-07-31 00:16:00 -

Moğolistan'da ortaya çıkan devasa hortum görenleri şoke ediyor.

Moğolistan'da meydana gelen hortuma ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde devasa hortumun geniş bir alanda etkili oldu.

Hortumun büyüklüğü korkuttu

Moğolistan'ın Çin sınırına yakın bölgesinde meydana gelen hortum tüyler ürpertti. Devasa hortumun büyüklüğünü görenler gözlerine inanamadı.

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, hortum geniş bir alanda etkili olduğu görüldü. Video, defalarca kez tıklandı.

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