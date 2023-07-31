Devasa hortum önüne ne kattıysa götürdü
Moğolistan'da ortaya çıkan devasa hortum görenleri şoke ediyor.
Moğolistan'da meydana gelen hortuma ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde devasa hortumun geniş bir alanda etkili oldu.
Hortumun büyüklüğü korkuttu
Moğolistan'ın Çin sınırına yakın bölgesinde meydana gelen hortum tüyler ürpertti. Devasa hortumun büyüklüğünü görenler gözlerine inanamadı.
Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü
Sosyal medyaya düşen görüntülerde, hortum geniş bir alanda etkili olduğu görüldü. Video, defalarca kez tıklandı.