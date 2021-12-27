Devasa bir canlı keşfedildi: Sadece kafatası 2 metre!

ABD'nin Nevada eyaletindeki bilim insanlarının keşfettiği devasa bir 'deniz canavarı' fosili görenleri şaşırtıyor. Dev hayvan, dünyada dinozorların var olduğu çağlarda bugünkünden daha geniş okyanuslarda yaşayan balık şeklindeki deniz sürüngenleri olan ihtiyozor türünün bir üyesi.

Araştırmacılar bu ihtiyozora ait fosil parçalarını ilk olarak 1998'de, Nevada'nın kuzeybatısındaki Augusta Dağları'nın kayalıklarında tespit etti. Hayvanın tüm bedenine ait fosillerin kayalıklardan ayrılabilmesi ise bir helikopter yardımıyla 2015'te başarılabildi.

Hakemli bilimsel dergi Science'ta yer alan makaleye göre 247 milyon yıl önce yaşamış bu yeni türe 'Cymbospondylus youngorum' adı verildi.

Araştırmanın yazarlarından Lars Schmitz 'deniz ejderhasına' benzeyen bu hayvanın yalnızca kafatasının 2 metre olduğunu belirtip yetişkin halinin boyunun 17 metreyi aştığını söyledi. Lars ihtiyozorların bu devasa boyutlara 150 milyon yıllık tarihlerinin ilk yüzde 1'lik kısmında ulaşmış olduğunun altını çizdi, "Dünyanın yıkıcı yok oluştan çıktığı bir dönemde bu devasa boyutlara ihtiyozorların balinalardan daha hızlı ulaştığını keşfettik" dedi.

Kıyas yapmak gerekirse balinalar bu büyük boyutlara 55 milyon yıllık tarihlerinin yüzde 90'ını kapsayan kısımda ulaşabildi.

Son araştırmalar tüm deniz canlılarının yüzde 96'sının, karadaki omurgalıların da yüzde 70'inin yok olmasına yol açan ve 'Büyük Ölüm' olarak da anılan olaydan sonra gezegenin toparlanmasının yaklaşık 9 milyon yıl sürdüğünü ortaya koyuyor.