Devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı 2022? Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı?

6 Eylül’de başlayan 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı İkinci dönem karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimler uzaktan yapılıyordu ve sınıfta kalma uygulaması bulunmuyordu. Ancak yeni dönemde okullarda normal eğitime geçildi ve öğrenciler bu sene sınıfta kalma var mı yok mu diye araştırmaya başladı. Peki lsede sınıfta kalanlar ne yapacak?

Sınıfta kalma var mı?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde liselerde sınıfta kalma uygulaması olacak. Yüz yüze eğitimde kararlı olduğunu açıklayan MEB, lisede devam zorunluluğu bulunduğunun altını çizdi. Okula mazeretsiz şekilde devam etmeyen öğrenciler sınırı aştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır. Ayrıca lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50’nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. İlkokulda sınıfta kalma uygulanmıyor.

Aynı zamanda 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yıl sonu puanı 45’ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor.

Lisede sınıfta kalma var mı?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak. Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50’nin altında olanlar ve 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. Yıl sonu başarı puanı 50’nin altında olan öğrenciler sınıfta kalır. Fakat alt sınıflardan toplam sorumlu dersiniz 6 dersten fazla ise sınıfta kalırsınız.

Lise 1 sınıf tekrarı nasıl olur?

Sınıf tekrarı: Doğrudan, yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır.

Lisede devamsızlıktan kalanlar ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrencilere, mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı tanıdı. Liselerde, devamsızlıktan kalan ve derslere devam etme hakkını kaybeden öğrenciler, öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerine geçiş yapabilecek. Öğrenciler, istemeleri halinde kayıtlarını, mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarabilecek.

Bunun yanısıra öğrencilere, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında, önceki okullarında ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam etme imkanı da tanınacak. Öğrenim hakkı bulunmayan öğrenciler ise açıköğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılacak. Yapılan yeni düzenlemeyle, sınıf tekrarına kalan öğrencilerin okul dışında kalmamaları ve öğrenim hakkından yararlanmaları amaçlanıyor.