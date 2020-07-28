DEVA'lı Mustafa Yeneroğlu: Genel Kuruldan derhal çekilmelidir

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya düzenlemesinin getirdiği zorluklar ve sansür araçlarını artırması nedeniyle TBMM Genel Kurulundan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her gün suni gündemlerle gerildiğini ifade etti.

Toplumun gerçeğiyle alakası olmayan meselelerin tartışıldığını belirten Yeneroğlu, "Toplumun asıl sorunlarının tartışılmadığı bir gündem içinde TBMM'nin tatile girmesi ve gündemimizde olan meseleleri sağlıklı bir biçimde tartışma zeminini sunmaması acı bir gerçektir." diye konuştu.

Yeneroğlu, Meclis'in hiç olmadığı kadar işlevsizleştirildiğini, iktidar partisi milletvekillerinin okumadığı yasaları Meclis'ten geçirdiğini ileri sürerek, bugün TBMM Genel Kurulunda sosyal medya düzenlemesiyle ilgili teklifin görüşüleceğini söyledi.

"Meclis'ten hızla geçirilmek istenen değişiklikler, hayatın her alanını kuşatan yasakçı anlayışın ve iktidarın topluma dayattığı özgürlük kısıtlamalarının son örneğidir." diyen Yeneroğlu, televizyon ve gazetelerin iktidarın kontrolünde ya da baskısı altında bulunduğunu öne sürdü.

Yeneroğlu, iktidarın hedefinin kişilik hakları veya özel hayatın gizliliği olmadığını savunarak, "Teklif, platformlara getirdiği zorluklar ve sansür araçlarını artırması nedeniyle Genel Kuruldan derhal çekilmelidir." ifadesini kullandı.

Kanunun AB standartlarına uyumlu olmadığını, Türkiye'yi uluslararası standartlardan da uzaklaştıracağını iddia eden Yeneroğlu, alınacak tedbirlerin uygulanabilir, güvenli ve ölçülü olması gerektiğini belirtti.

Yeneroğlu, kanunun Almanya ve Fransa örnekleri üzerinden hazırlandığı yönündeki açıklamaların da doğru olmadığını vurgulayarak, Almanya'nın kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü yönünden mukayese edilemeyeceğini, Fransa'da ise çıkarılan internet kanununun büyük çoğunluğunun Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle iptal edildiğini dile getirdi.

Yeneroğlu, DEVA Partisi olarak özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokratik bir yönetim anlayışının egemen olması için mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Osman Kavala'nın tutukluluğu

Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'nın da 1000 gündür tutuklu yargılandığına söyleyen Yeneroğlu, Kavala'nın suç oluşturan bir eyleminin iddianamede zikredilmediği halde tutuklu bulunmasının da hiçbir hukuk ölçüsüyle açıklanamayacağını ifade etti.

Yeneroğlu, Osman Kavala'nın ve haksız yere tutuklu olan kişilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşması gerektiğini belirtti.

Bir gazetecinin "hilafet" tartışmalarıyla ilgili değerlendirmesini sorduğu Yeneroğlu, gerçek gündemlerin suni gündemlerle değiştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Yeneroğlu, boş konularla toplumun gerilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini kaydetti.